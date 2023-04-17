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范國宸鐵支 中止兄弟4連勝

2023/04/17 05:30

悍將范國宸4打數4安，4分打點追平個人單場最多。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕申皓瑋昨轟出拿回領先的關鍵3分彈，肯特交出7局失2分無責失的好投，聯手幫助富邦悍將以9：2中止中信兄弟的4連勝，范國宸貢獻4分打點追平個人單場最多，只差三壘安打就締造完全打擊，他卻笑說：「那個是最難的！」

悍將洋投肯特7局失2分無責失，助隊擊敗兄弟，拿下來台首勝。（記者陳志曲攝）

差點完全打擊 笑稱「是最難的」

申皓瑋5下敲出3分彈。（記者陳志曲攝）

申皓瑋表示，5局下二、三壘有人，看到守備往後守，只想至少打回1分保底，剛好余謙投到內角就順勢揮擊，雖沒想要打大支的，但打到的感覺確實不錯，單場MVP雖被范國宸攔截，他卻覺得實至名歸，「他4支4，我就那1支，打點他也比我多。」

范國宸前2打席都敲安都有打點，助富邦取得2：0領先，7局下轟出2分彈把比數拉開到7：2，單場4打數都是安打，他表示，最近3場找到比較好的感覺，希望可以保持下去，知道差三壘安打但那是最難的，他生涯只有10支三壘安打。

申皓瑋3分彈 肯特來台首勝

肯特用107球投完7局，連3場交出優質先發拿到來台首勝，他認為，棒球是團隊運動，勝投只是結果，投手就是每次出場都想辦法拿出優質表現，首勝能開張除了打者有發揮，也要歸功賽前投、捕手開會討論比賽計劃。

富邦單週5戰4勝、連續2場得9分，總教練丘昌榮指出，打擊有發揮、投手表現好、守備也正常，要贏球就比較有機會，5局上雖被對手追平，申皓瑋一棒又把氣勢穩定下來，肯特球速雖不快，但動作、球種很多，出手又有點藏球，比較難被打者設定球路。

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