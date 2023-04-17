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張育成逆轉砲 紅襪「Thank Yu！」

2023/04/17 05:30

張育成一次解鎖首安和首轟，單場雙安、4打點助紅襪逆轉，今晚有機會對上大谷翔平。（法新社）

首安即首轟 單場雙安4打點

〔記者林宥辰／綜合報導〕Thank Yu！紅襪張育成(Yu Chang)昨面對天使終於甦醒，不但本季首安就是首轟，還以單場雙安和4打點兩度幫助球隊超前，不但一掃開季連17打數未敲安的低潮，還成為紅襪9：7逆轉的大功臣，今晚更有望和大谷翔平對決。

紅襪官方IG昨就以張育成的名字YU諧音，感謝他的貢獻，且他還成為自1920年「打點」列入官方紀錄以來，大聯盟史上首位15支0或更多打席無安打狀況下，隔場比賽能單場4打點的選手。

張育成昨於4下轟出兩分砲助隊5：4超前，8下滿壘局面又敲安將比數扭轉成8：7，他賽後感謝教練團信任，表示：「很高興教練還是給我機會每天上場，我在前面表現不好，但今天很開心有機會開轟幫助球隊。」

紅襪教頭柯拉表示張育成之前提到在經典賽期間的狀態很舒服，歸隊後卻有些艱難，「我們一直跟他說他是A組的MVP，要他做自己就好。」美國主播在張育成開轟當下也大讚：「這就是我們在經典賽看到的那個A組的MVP。」

今有機會對決大谷

紅襪和天使4連戰搶下2勝，今凌晨第3戰有望迎接經典賽日本隊國手吉田正尚傷癒歸隊。大谷翔平昨2安、1打點未能幫助天使贏球，在今晚11點10分開打的系列戰最終戰擔任先發投手，有機會和張育成上演「經典賽MVP對決」。

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