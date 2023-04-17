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PLG》林書豪準大三元 鋼鐵人擺脫墊底

2023/04/17 05:30

林書豪、林書緯父母（中、左）昨到場觀看兩兄弟對決。 （記者廖振輝攝）

收下隊史最長6連勝

新北國王林書緯昨命中率不佳，僅拿6分。（記者廖振輝攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕高雄鋼鐵人昨一度花光21分領先，所幸第四節及時穩住陣腳，林書豪繳出18分、10助攻、9籃板的準大三元，率隊在驚濤駭浪中以92：85擊退新北國王，收下隊史最長的6連勝，並擺脫墊底，登上PLG例行賽第5名，也看到季後賽曙光。

鋼鐵人林書豪（左）昨遭到對手嚴防。（記者廖振輝攝）

林書豪止連10場逾20分

林書豪與弟弟林書緯本季第2次對決，吸引滿場6800人進場觀賽，兩人一對位就引起全場歡呼，只是他們的投籃命中率都欠佳，林書豪全場26投僅6中，中斷連10場至少拿20分，林書緯則是12投2中只得6分。

林書緯僅拿6分沒火花

林書豪坦言，或許是受到對手嚴防影響，但自己的表現不只是不太好，而是非常不好。而談到林書緯，他認為不該由一場命中率評斷他的表現，畢竟他在場上的正負值還是全隊數一數二，可見為球隊做出不少貢獻。

鋼鐵人昨在決勝節戰成82平手時，靠著林書豪、溫德和王律翔連續取分，拉出10：3的攻勢甩開國王糾纏，而致勝功臣溫德全場貢獻20分、19籃板，王律翔也進帳全隊本土最佳的13分。

原本墊底的鋼鐵人，如今戰績提升至13勝21負，擠下攻城獅躍居第5，與第4的台新夢想家只剩1.5場勝差，也延續本季挑戰季後賽的希望，但總教練鄭志龍強調，不會去看任何機率，而是要求球員專注過程，林書豪則同樣強調一場一場來。

新北國王一哥楊敬敏攻下22分，其中有15分來自第3節，且全隊有5人得分達雙位數，只是最終仍吞下2連敗。

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