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T1》謝亞軒22分 健行恩師成敗將

2023/04/17 05:30

謝亞軒（T1聯盟提供）

特攻對獵鷹跨季11連勝

〔記者林岳甫／台南報導〕中信特攻阿巴西、謝亞軒及洋將金恩昨聯手斬獲81分，率隊以114：105打敗台鋼獵鷹，收下跨季對戰11連勝。

前役不敵台啤英熊的特攻，昨強勢反彈的關鍵除了金恩攻下29分，還有極力栽培的阿巴西、謝亞軒輪流當得分箭頭。

阿巴西斬獲30分，謝亞軒進帳22分，尤其第四節9分、4次助攻更帶給獵鷹重傷害。總教練李逸驊認為，阿巴西、謝亞軒屬不同特性的球員，有特別為兩人設計戰術，希望藉由團隊放大他們優點。

值得一提的是，謝亞軒在健行科大的教練是獵鷹主帥劉孟竹，結果他前役對獵鷹拿24分，昨又跳出來，帶領特攻棒打恩師，他說：「希望孟竹哥看到我的進步，並成為他的驕傲。」

獵鷹阿修羅26分、布拉21分、德古拉13分，本土僅簡偉儒10分達雙位數，隊史11次交手特攻全敗。劉孟竹表示，本季最後一場例行賽對特攻，會再調整本土、洋將的配置，看能否找出破解之道。

胡瓏貿31分 海神確定第3

高雄海神昨靠胡瓏貿轟本季新高31分，以111：104擊敗台中太陽，戰績16勝14敗確定收下例行賽第3名，首輪季後賽將對上獵鷹。至於台啤英熊、太陽將在挑戰賽分勝負，贏家於首輪遇特攻。

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