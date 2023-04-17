綠衫軍射鷹、七六人破網 季後賽首輪拔頭籌

J.布朗（法新社）

布朗無視手指傷口裂開

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東部季後賽首輪昨開打，J.布朗、哈登、布朗森手感發燙，分別拿到29分、23分與27分，各自率領塞爾提克、七六人、尼克搶勝，7戰4勝系列賽有了好的開始。

布朗與塔圖姆「雙探花」捍衛主場，助東部第2種子綠衫軍最多領先32分，終以112 ：99 大勝老鷹，展橫掃氣勢。

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布朗近來球運多舛，臉部骨折得戴黑面具，右手上週又被花瓶割傷，拚勁十足的他帶傷上陣，照樣包辦29分、 12籃板，甚至手指傷口裂開也不在意，霸氣十足回應：「它會好起來的。」

哈登強取23分、13助攻

第2次當聯盟助攻王的哈登，面對前東家籃網毫不手軟，當家中鋒恩比德飽受夾擊時挺身而出，不但傳出13次助攻，三分彈13投7中、強攻23分，帶著七六人121 ：101大勝，也成為隊史首位單場「20分、10助攻、5個三分球」球員，哈登說：「這是季後賽，事情不見得如想像順利。你必須保持侵略性，努力奮戰到底。 」

布朗森助尼克下剋上

第5種子尼克靠著布朗森全隊最高27分，101：97扳倒第4種子騎士，自2013年以來首度季後賽客場贏球，準備演出「下剋上」戲碼。繳出 17分、10籃板的哈特笑說，布朗森開賽陷入犯規麻煩，都怪自己穿了印有他頭像的T恤「帶賽」 ，還好布朗森下半場回神猛攻21分， 「所以我打算燒掉它，再也不穿了 。」

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