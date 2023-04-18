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下剋上風潮》湖人2奇兵 逆襲灰熊

2023/04/18 05:30

湖人里維斯決勝節5投5中拿14分。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕當決勝節戰況陷入膠著時，湖人兩大奇兵挺身而出，八村壘、里維斯昨聯手拉出一波15：0的狂暴攻勢收尾，終場128：112力退第2種子灰熊，在西部季後賽首輪拔得頭籌。

湖人八村壘全場轟下29分。（法新社）

板凳出發 八村壘轟29分

季中加盟的八村壘一度被教練棄用，但他沒因此喪志，昨把握上場機會展現價值，光是下半場就拿到21分，全場轟下29分，成為湖人自1996年魔術強森之後，首位在季後賽飆破25分的板凳球員，且他能裡能外，單場飆進5顆三分球，還上演雙手暴扣好戲。

八村壘歸功教練團及隊友給他信心，讓他打球相當自在，詹姆斯則力讚他的關鍵貢獻，「這樣的表現已不言可喻，他無疑是我們追尋遠大目標的重要成員。」

決勝關鍵 里維斯5投全中

另名功臣是2021年選秀落榜的里維斯，他靠苦練成為湖人主要輪替，成為勵志佳話，昨首登季後賽也證明有主宰戰局的能力，全場攻下23分，包括決勝節5投5中拿14分，讓他一度激動吶喊：「我就是那個人！」

從附加賽打進季後賽的湖人雖為第7種子，卻是不可忽視的勢力，團隊戰力堅強，詹姆斯有21分、11籃板，A.戴維斯攻下22分、12籃板、7阻攻，昨共有4名球員飆破20分，前一回有如此表現得追溯至1988年。

灰熊噩耗 莫蘭特傷右腕

灰熊昨在主場輸球還傷了莫蘭特，他在第4節切入時倒地弄傷右手腕，第2戰能否出賽還是未知數。

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