下剋上風潮》杜蘭特準大三元 魏少搧鍋慶功

快艇魏斯布魯克敲關鍵火鍋。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部第4種子太陽昨和第5種子快艇廝殺到最後一刻，快艇一哥雷納德終場前2分半鐘連續命中兩記三分彈、全場豪取38分，率隊以115：110收下開門紅，系列賽取得1：0領先。

太陽杜蘭特演出準大三元卻吞下敗仗。（法新社）

儘管快艇少了P.喬治坐鎮，仍在雷納德帶領下打出競爭力。魏斯布魯克雖僅進帳9分，但貢獻11個籃板、8次助攻，外加關鍵時刻火鍋，雷納德說：「或許他沒有最佳投籃表現，依然用其他方式來影響比賽。」

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快艇首戰射下太陽

雖然首戰扳倒太陽，快艇卻不敢大意，雷納德認為，不止是杜蘭特，包含布克、保羅和艾頓都有爆量得分的能力，得小心對手反撲。

迎來在鳳凰城的首場季後賽，杜蘭特首節手感冰冷，前5投0中，最後繳出27分、9籃板、11助攻準大三元，他說：「我們當然希望有更好開局，但偶爾會碰上這樣的情況，最後也取決於你怎麼克服。」

這是杜蘭特轉戰太陽後首度吞敗，連同此仗，杜蘭特在個人近10場季後賽中只拿下1勝，目前陷入7連敗。

金塊宰灰狼 保西霸顏面

西部龍頭金塊不讓「下剋上」劇本再重演，當家中鋒約基奇雖犯滿畢業，但全隊6人得分上雙，一度領先32分，後衛J.穆雷砍全隊最高24分，率隊以109：80痛宰第8種子灰狼。

灰狼拚了兩場附加賽才拿到季後賽門票，昨繳出全隊最高18分的愛德華茲認為，最近打了很多比賽，體力消耗大，對方休息時間長，精力相對旺盛，「我們得盡快找回活力。」

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