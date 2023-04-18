CBA2隊打假球 中國籃協開鍘

CBA上海久事和江蘇肯帝亞在今年季後賽打假球，中國籃協宣布核減聯賽經費、並取消資格。（取自上海久事官方微博）

取消本季資格、刪經費

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國男子籃球職業聯賽（CBA）上海久事和江蘇肯帝亞疑似在季後賽打假球，昨中國籃球協會和CBA認定兩隊「消極比賽」，因此各核減聯賽經費500萬人民幣（約2229萬台幣），並取消資格，確認兩隊打假球的事實。

上海久事日前在季後賽12進8的系列賽第3戰對決江蘇肯帝亞，最後1分半鐘，領先4分的江蘇，發生各種離奇失誤，讓上海隊翻盤，最後以108：104逆轉勝。

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這場賽事令外界質疑兩隊有打假球的嫌疑，被批評是「史上最假的一場比賽」。

中國籃協和CBA對此進行徹查，昨公布懲處結果，取消兩隊在2022-23年賽季的資格，並核減聯賽經費。另外，上海隊總教練李春江被中止教練資格5年，江蘇隊主帥李楠被中止教練資格3年；上海隊總經理蔣育生被禁賽3年、江蘇隊總經理史琳傑則遭禁賽5年。

2隊教頭、總座被禁賽

CBA爆發假球案，中國籃協主席姚明表示痛心，由於兩隊都是歷史悠久的隊伍，江蘇甚至是元老級球隊，也培養出不少球星，「對於體育比賽來說，最重要的是信譽，甚至不是能力，我們的教訓是深刻的，需要透過這起事件改變一些東西，讓這些已經付出的代價變得有價值。」

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