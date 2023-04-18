40代不軟手 林仲秋看好林智勝350轟

張泰山（資料照）

〔記者黃照敦／台北報導〕中職第一代全壘打王林仲秋看好剛締造300轟里程碑的林智勝，只要總教練多給先發機會，也要避免受傷，退役前一定可挑戰350轟。

林仲秋（資料照）

第一代全壘打王 40歲後43轟

中職三代全壘打王關鍵數字

快32歲才從日本業餘返台加盟中職，林仲秋43歲退役時締造162轟（13年），成為中職全壘打王。更猛的是，這包括40歲以後打出的43支全壘打，在那個土法煉鋼的時代，有著老妖怪的驚人演出。「我幾乎不做重訓，頂多是強化手腕力量，主要練習打得多，還有我後來專任指定打擊，也必較不受傷。」

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史前館將在5月19日重新開館，林智勝（左）與郭源治（右）昨獲邀出席參觀南島運動員展廳。（中央社）

林仲秋表示，林智勝爆發力強、身材又好，比起自己身高才160多，條件更好，只要給他先發機會，350轟不是問題。不過林仲秋認為，職棒早期球員人數少，上場機會多，現在各隊愛用年輕球員，老將只能偶而排DH或代打，對創紀錄比較不利。

41歲的林智勝締造中職300轟里程碑，如果獲得更多出賽機會並避免受傷，退役名將林仲秋看好他能挑戰350轟。（資料照）

當年張泰山挑戰自己紀錄時，林仲秋就預言：不要說200轟、就算300轟也不是夢想。林仲秋昨天再提起，現在進中職越來越年輕，每年打個15-17支，打20年，就可達成了。

分析大師兄優勢 身心素質佳

「40歲以後還有球打，心情應該很快樂，不會緊張，再加上他經驗豐富，不斷在進步。」林仲秋以自身經驗來分析41歲林智勝300轟的打球心態，「接下來看他能否再破我的紀錄，43歲敲全壘打，那一年還能打到18轟。」

至於「在位」長達10年的二代全壘打王張泰山，曾是最接近300轟的男人，19歲半就首轟、生涯289轟收尾，他前天親眼見證300轟的紀錄誕生。張泰山昨說，「看智勝這項紀錄要從中職的角度，他樹立的標竿，未來讓晚輩去挑戰更高，這樣對中職是好的，也是非常開心的。」張泰山也不諱言「晚輩們」還要再加油，畢竟最近300轟的現役球員，年紀都不小了。

從排行榜來看，在林智勝之後的林益全205轟37歲、林泓育196轟37歲，挑戰難度相當高。至於27歲的陳子豪曾創最年輕百轟紀錄，目前111轟，或許是值得期待的第4代全壘打王。

林智勝窮盡一生將中職全壘打堆砌到300轟空前紀錄，是否會成為最難突破而絕後的大障礙？最後又能推進到哪裡？都是未來中職的大話題。

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