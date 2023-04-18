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兄弟開季洋紀錄 停在陳克羿手上

2023/04/18 05:30

猿隊今推派陳克羿先發踢館兄弟。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟開季打到第12場，開賽時站在投手丘上的對方投手終於不是洋將，由於樂天桃猿沒把第4位洋將雷法升上一軍，也沒讓另一洋投霍爾以投1休4頻率出賽，決定首次動用第5號先發派出陳克羿，讓中信沒能追平高懸26年的中職紀錄。

中職開季紀錄

連11場對手 都推洋投先發

樂天開季後直到本週才第1次動用第5號先發，由於終結者豪勁表現不佳，如果讓他下二軍調整，雷法前次在二軍出賽是9日，剛好可以升上一軍加入輪值，但教練團想再觀察豪勁幾天。

豪勁去年拿到救援王，出賽59場是聯盟最多，投68.2局僅被劉基鴻、陳真各轟1發全壘打，今年才投5.1局就追平前2年累計149.1局的挨轟數。樂天總教練曾豪駒指出，豪勁的狀況與球速都不如去年，球隊還沒決定讓他下二軍調整或更動角色定位，目前仍是球隊的終結者。

中信因應洋投象魔力手肘傷勢恐不樂觀，昨註冊34歲老將鄭凱文補上先發輪值空缺，他受右手肘骨刺影響於去年11月底動刀，開季後已在二軍先發2場，投10.1局失3分都非責失，今天是他繼去年10月19日後再於一軍登板。

中職開季連續場次對手派洋投先發的紀錄是12場，由味全龍在1997年締造，味全那年直到第13場比賽才首次碰到對方派土投先發，中止這項紀錄的是統一獅謝佳訓，目前味全教練團中的葉君璋、黃煚隆、張泰山該役都有上場。

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