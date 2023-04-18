經典賽後座力 陳冠宇曾峻岳不敢大意

陳冠宇（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕相較於先發投手黃子鵬、陳仕朋、胡智爲在球季開打後都爆很大，經典賽擔任牛棚的陳冠宇、曾峻岳的內容還可以，出賽場次一度在聯盟領先，兩人的看法是，除了角色定位的不同，主要是經典賽的強度真的太高，國手們的表現等疲勞期過了自然會變好。

陳冠宇開季出賽7場投6.2局，在豪勁接手挨林智勝生涯300轟多掉2分前，防禦率3.00接近上季的3.07，頭4場出賽是2次連續2天登板，他表示，球季與經典賽的牛棚調度幾乎一樣，教練都會詢問選手也會充分溝通，只要身體狀況允許就會連續出賽。

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陳冠宇2017年就打過經典賽，那年為羅德投63局是他日職一軍單季最多，他認為，或許因為有過經驗，加上訓練還算規律，角色定位也很明確，目前並未感到疲累，「高張力的比賽結束後，狀況拉起來再下去，一定會累是在所難免的。」

陳冠宇指出，不論是經典賽或球季，他開始準備、可能上場的時間都很確定，只要球數有控制就沒問題，「1年有120場，每次都丟20顆以上，後面一定會累，我的想法很簡單，球數盡量精簡，在設定範圍內吃掉設定局數。」

曾峻岳出賽6場、投6局0失分，他覺得，畢竟第1次打經典賽又在球季，結束後的疲勞感更明顯，痠痛大概持續約1週，還好學長都有提醒，教練也很注意，「投手教練羅曼目前不讓我投跨局，每次上場都是乾淨的1局。」

曾峻岳認為，球速可以看出身體狀況是否最好，目前他稍微有點降速但均速仍正常，重點先放在控球把品質投出來，「早點碰到疲勞也好，再給智爲、子鵬學長他們一些時間調整，自然就會慢慢變好，到時候他們就很不好對付了。」

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