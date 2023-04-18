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值得再等嘟嘟1年 成就非凡150勝

2023/04/18 05:30

獅隊潘威倫生涯累計148勝，將挑戰堆高「嘟嘟障礙」。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕在林智勝的300轟後，中職下一個偉大紀錄當屬潘威倫的150勝，他今年確定以球員身份在統一獅再戰1年，領隊蘇泰安昨感性指出：「嘟嘟用他的青春奉獻給統一獅，也為自己創造偉大的紀錄，值得我們再等待他1年。」

歷時21年

他把青春奉獻獅

41歲的潘威倫自2003年季前選秀以第1指名加盟獅隊後，今年已是第21個球季，至今累計335場先發、2086.2局投球和148勝，都是中職史上最多。若能達成150勝，和林智勝的300轟，都堪稱台灣職棒兩大難以跨越的障礙。

蘇泰安指出，「148勝就已創下台灣職棒的紀錄，不敢說後面沒有人可以突破，但已是專屬於嘟嘟的偉大紀錄。」獅隊從去年季後就不斷溝通徵詢潘威倫今年兼任教練的「引退年」可能性，但最後仍尊重他想專心打拚的想法，充分展現對他的禮遇。

今投二軍

將伺機一軍先發

潘威倫春訓因左腳輕微拉傷起步較慢，但目前已完全康復，並於上週完成實戰投打練習階段，獅隊二軍投手教練鄭博壬指出，今對味全龍的二軍比賽會讓他中繼投1至2局。若潘威倫準備妥當，將伺機待命升一軍先發。

中職走到34年僅4人達成至少百勝，現役投手距離百勝最近的是樂天桃猿王溢正的75勝，接下來則是表定今天先發的中信兄弟投手鄭凱文71勝，就可知道「嘟嘟障礙」有多高。至於樂天投手陳禹勳只要再拿1次中繼成功，就可創下119次的中職新猷。

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