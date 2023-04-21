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還沒抱過兒子 陳傑憲當MVP過乾癮

2023/04/21 05:30

獅隊陳傑憲升格當爸爸的第1戰在延長賽11局敲出致勝轟，慶祝動作也改成「奶爸版」。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅陳傑憲結束陪產假重返球場，「生子後」的好運氣在延長賽爆發，11局上轟出2分砲，繞壘時還應景做出「雙手搖嬰」的慶祝手勢，洋溢笑容，4：2擊敗中信兄弟，統一贏得2連勝並賞給中信3連敗。

生子後首戰 11局敲致勝轟

11局上統一邱智呈打出二壘方向滾地球，即將穿越之際被二壘手岳東華撲接攔截，並傳一壘刺殺邱智呈，統一挑戰判決成功，得以延續攻勢，2出局後前5打數摃龜的陳傑憲把握建功機會，從兄弟徐基麟手中，轟出致勝全壘打。獅隊第6任投手施子謙11局下登場投出2K，摘下生涯首次救援成功。

陳傑憲表示，他休假期間球隊終止4連敗，一回來不但自己沒打好，比賽也從領先被追平，一度懷疑是不是真的自己「帶賽」，還好最後有掌握到失投球，也要感謝邱智呈奮力跑出安打，自己才有機會上場打擊，當然也要謝謝老婆和小孩帶來的好運。

兒子像他 彌補自己童年缺憾

陳傑憲的兒子18日出生，他表示，由於老婆是剖腹生產，準爸爸不能進產房，當護理師把兒子抱出來，他看了一眼忍不住流下淚來，反正就是有一股自己也說不清楚的感動，也想到老婆的辛苦，護理師提醒他要注意的事情，差點都沒有聽進去。

陳傑憲表示，兒子髮量多、鬢角長、眉毛濃、耳垂厚、額頭短都很像他，其實自從知道小孩的性別，就很希望兒子能長得像自己，因為直到念幼稚園才有第1張照片，他一直很好奇自己小時候長什麼樣子，希望兒子能讓他看看小時候的自己，老婆也說：「好啦，就讓他像你。」

也因為是剖腹產，陳傑憲的老婆和小孩還沒有出院，他還沒有抱過兒子，而統一下週將展開連續3週的客場比賽，陳傑憲本來還很哀怨，可能兒子快滿月都還抱不到，不過，昨天仔細一算，老婆是星期天出院轉到坐月子中心，陳傑憲開心表示，客場之旅前有兩天可以抱到兒子，太好了。

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