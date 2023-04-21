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王躍霖邱浩鈞 中繼王浴「火」重生

2023/04/21 05:30

王躍霖重拾中繼王身手。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍王躍霖和統一獅邱浩鈞過去都是最速超過150公里的火球男，如今轉型後依舊扮演主力牛棚，特別是轉隊的王躍霖，還能升任龍隊終結者，找回過往中繼王的可靠身手。

邱浩鈞（記者廖耀東攝）

王躍霖今年出賽5場尚未掉分，拿下2救援1中繼，差1次中繼達陣生涯60次，史上僅12名投手到達此里程碑，其中1人就是邱浩鈞，王躍霖跟他在2011年世界盃棒球賽效力台灣隊而相識，先後在2017-18年奪下中繼王。

過去2年王躍霖多半在二軍，2021年常跟邱浩鈞碰面，他說，「我們都會小聊，寒暄一下對方近況和身體狀況。」18日天母獅龍戰，邱浩鈞對龍隊1局三上三下，猛飆2次三振，最速147公里，王躍霖直呼，「感覺速度有回來。」

王躍霖今年最速是146公里，跟邱浩鈞都不再是過往能催到151公里的火球男。王躍霖說，當能力下滑，過往優勢不再，要用別的方式頂替，最主要還是對身體的了解和保養，「以前沒做的，現在都一直在做。」

邱浩鈞昨天對兄弟中繼1局3K無失分，開季連7場無失分，奪下本季第4次中繼，暫居聯盟第一。他坦言，2019年肩膀受傷後，起初對於找不到投球節奏很沮喪，後來做了許多肌群強化訓練，想辦法讓感覺越來越好，「後面丟球越來越順手，找回投球的連串性和動作。」

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