NBA季後賽》柯瑞主場發威 勇士系列賽扳回一城

勇士一哥柯瑞飆出全場最高36分，系列賽扳回一城。左為國王隊球星沙波尼斯。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前兩戰在客場踢到鐵板苦吞2連敗的勇士，昨回到主場重整旗鼓，一哥柯瑞飆出全場最高36分，加上禁區悍將魯尼猛抓20個籃板球，率隊以114：97氣走國王，系列賽扳回一城，暫以1：2落後。

太陽布克昨猛砍45分。（美聯社）

勇士客場疲軟毛病在季後賽依舊未解，陷入0：2落後的劣勢。昨回到主場，即便前鋒D.格林因踩踏國王沙波尼斯腹部，遭到禁賽，防守大鎖小裴頓又因身體不適缺陣，全隊將士用命，柯瑞轟進6顆三分球、豪取36分，威金斯挹注20分，同時改進前兩場缺失，將團隊失誤控制在11次。

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27歲的禁區悍將魯尼，在球隊陷入危機時扛起重責，昨雖僅出手6次拿4分，但抓了20個籃板。（今日美國）

搶下今年季後賽首勝，柯瑞締造生涯28次的季後系列賽從未被橫掃的紀錄。首度面對0：2劣勢，柯瑞說：「我們從不懷疑自己，每個賽季的挑戰都不同，我們就是接受挑戰。」柯瑞在季後賽繳出35分以上的比賽，勇士拿下19勝2負，他的火力能否釋放，成為球隊搶勝關鍵。

禁區悍將魯尼

稱職綠葉變贏球功臣力

27歲的禁區悍將魯尼，在球隊陷入危機時扛起重責，昨雖僅出手6次拿4分，但抓了20個籃板，其中含9個進攻籃板，貢獻9助攻，展現防守和策應能力，他成為自魔術強森、巴克利和約基奇後，史上第4位在季後賽繳單場9進攻籃板、9助攻的球員。

從稱職綠葉到球隊贏球功臣，魯尼在抓籃板有他的一套，「我會研究我們射手出手的位置，還有籃板球反彈的地方，並且從過去比賽中記取教訓。」他的表現也獲主帥柯爾肯定，賽後頻誇讚有魯尼在，讓一切變得簡單。

太陽布克砍45分

擊敗快艇

西部另一戰，太陽布克昨猛砍45分，杜蘭特挹注28分，率隊以129：124驚險擊敗少了雷納德、P.喬治坐鎮的快艇，系列賽取得2：1領先。

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