NBA季後賽》踢胯下 打腹股溝 判決結果差很大 七六人聽牌

七六人隊恩比德。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕即使哈登在第3節遭奪權出場，七六人另名得分主力馬克西在決勝節關鍵時刻連拿10分，包括最後44.1秒的致勝三分彈，全場轟下25分，率隊以102：97險勝籃網，在東部季後賽首輪取得3：0聽牌，明天要在布魯克林拚晉級。

恩比德在首節因不滿克雷斯頓跨過他身體，憤而出腳踢了對手胯下，他因此吞下一級惡意犯規。（歐新社）

恩比德一級犯規 哈登出場

昨天的第3戰打得激烈，但外界討論都聚焦在裁判判決，且2次爭議吹判結果都發生在七六人兩大主力身上，一次是恩比德在首節因不滿克雷斯頓跨過他身體，憤而出腳踢了對手胯下，他因此吞下一級惡意犯規；另一次出現在第3節尾聲，哈登切入籃下時打到歐尼爾下體，遭判二級惡意犯規而奪權出場。

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哈登喊冤：沒想過是犯規

兩次判罰的輕重程度引起質疑，籃網教練沃恩針對恩比德的行為頗有微詞，他說：「一個球員故意踢向另一個人的要害部位，而且還能留在場上打球，這我從沒見過。」攻下21分的哈登則為自己喊冤，他無奈地說，「這樣的吹判真的讓人難以接受，我從沒想過這會是犯規，甚至會因此被驅逐出場。」

主裁判布拉勒斯賽後特別親上火線解釋兩次判罰，雖然都是非必要動作，但恩比德的動作是腿部接觸，至於哈登是因為打到對手腹股溝，才升級成二級犯規。

七六人在3連勝後，晉級次輪的希望濃厚，畢竟過去7戰4勝制的季後賽共出現147次3：0領先情況，但從未有球隊遭到翻盤。

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