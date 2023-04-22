LPGA雪佛龍錦標賽》錢珮芸 首輪衝第一

徐薇淩。（法新社）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕台灣旅美女將錢珮芸昨在LPGA五大賽之一的雪佛龍錦標賽首輪繳出67桿，以一桿之差獨居第1，這也是她生涯首度在大賽領先。

錢珮芸。（美聯社）

總獎金510萬美元（約1.5億台幣）的雪佛龍錦標賽為LPGA本季首場大賽，這次在德州休士頓的卡頓伍茲俱樂部舉行，台灣共有3名女將參戰，包含徐薇淩、錢珮芸及業餘小將黃亭瑄。

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錢珮芸昨從第10洞出發，前7洞繳出Par，接著在第17、18號洞抓下小鳥；轉場後雖吞下1柏忌，但她很快回穩，在第4到6號洞連續進帳小鳥，第8洞也收下博蒂，衝上第1。

第一回合一鳴驚人，錢珮芸說：「這座球場難度高，前一晚看完旗位表一度緊張到睡不好，早上一直跟我的桿弟陳之敏討論該怎麼進攻。」

生涯首度在大賽領先，錢珮芸感謝陳之敏對她「灌雞湯」，給她很多鼓勵跟信心，「她讓我相信我有很好的實力，只要專注在我想做的事情，就能打出想要的球路。」值得一提的是，家住休士頓的台灣一哥潘政琮賽前特別到球場和女將們一起練球，錢珮芸說：「他教了我一些短切，我也看到他的自信，這是我沒有的地方。」

徐薇淩 並列第9

台灣一姐徐薇淩這輪表現也不錯，她抓下4鳥、吞2柏忌，繳出70桿，暫居並列第9；黃亭瑄繳出77桿，暫並列第114。

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