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中信片面裁定 吳哲源月薪24萬

2023/04/22 05:30

中信團隊薪資

〔記者倪婉君／新聞分析〕中信兄弟和去年投出11連勝的本土新王牌吳哲源，昨出現雙方談約未達共識就由球團「裁定」薪資的遺憾結果，領隊劉志威不諱言目前談薪制度對資方比較有利，並宣布依照制式合約精神由球團單方面決定薪資，此舉讓聯盟規章缺陷、球團談薪級距等不合理現狀浮上檯面。

吳哲源薪資爭議事件

28歲的吳哲源在中職34年於4月1日開季以來已先發3場，都繳出至少投6局，且責失分3分以內的優質內容，且事實上他在前天對統一獅先發6局失2分退場的登板前夕，已得知球團會在未經他同意下，要於昨天直接公布今年月薪就是24萬。

中信領隊劉志威直言聯盟談薪制度，對資方比較有利。
（資料照）

劉志威不諱言 談薪制度有利資方

中信兄弟吳哲源去年投出生涯年表現，與球團談約歷時3個月未果，昨在雙方無共識之下被裁定月薪。（資料照）

劉志威的言談中曝露聯盟規章存在多時的陋習，一是只要球團表達續約意願、球員在新年度開始接受球團薪水後，就是同意續約，而這正是中職「不定存續期間」的合約概念。另一則是過了薪資仲裁時間後，球團可依合約精神由內部敘薪基準去給薪，但這和職棒早期兄弟象不必談薪直接發薪水條的作法類似，無疑大開職棒倒車。

不提仲裁的善意 換來非自願續約

換句話說，吳哲源從今年1月起先是被迫「自動續約」，且因他未申請薪資仲裁，在雙方談3個月未果後，只能接受球團開出的月薪條件，跟他理想的上看30萬有落差。至於吳哲源為何不提薪資仲裁，原因在於兄弟是1月下旬才和他談薪，不但距離2月1日之後5個工作天必須提出的仲裁期限已近，他也想藉此表達和球團協商的善意。

除了規章缺陷，兄弟近年內部行使的談薪級距作法，其實也已引起球員間在比較薪情時的不平情緒，所謂依表現給予8至12萬不等的加薪標準，是球團聲稱依據公司治理原則訂出的級距，但這種調薪模式是實屬少見的職棒「玩法」，在貌似平等的作法下，月薪10萬和月薪50萬的球員若各加薪10萬，也並非「真公平」，且如何拿捏標準的那把尺仍在資方手中，說穿了還是球團說了算！

兄弟調薪級距 齊頭式玩法開倒車

吳哲源在2016年以月薪5.5萬加盟兄弟，一路走來調薪不易，2018年升至14萬後，隔年又因表現不佳扣了約2成薪，去年則是12.5萬。好不容易去年投出拿下投手金手套和最佳進步獎的生涯年，他當然想比照詹子賢在2020年季前從23萬大幅加薪至40萬的特級待遇，畢竟職棒生涯有限，卻又被球團內部的調薪上限桎梏，著實不能服氣。

去年月薪55萬的兄弟明星外野手詹子賢，今年合約內容並未公開，劉志威指出：「我們都是尊重球員，他如果不想公布，我們就不公布」，但對照吳哲源連月薪數字都尚未同意，球團就直接公布的作法，就有待商榷了。

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