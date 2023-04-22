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合約精神美意盡失 「哲源案恐無解」

2023/04/22 05:30

猿隊陳禹勳季前提出薪資仲裁，最後敗訴。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟尚未跟吳哲源達成共識就公布薪資，凸顯中職談薪制度的缺陷，球員工會發言人趙子維昨坦言，依照現行合約精神，吳哲源恐無其他申訴方式、比較無解，但工會下月跟聯盟有團體協商，雙方將會討論未來的簽約和註冊流程。

中信兄弟吳哲源被裁定月薪24萬。（資料照）

仲裁、保留名單補救 程序不明效益差

中職的不定存續合約制度令人詬病許久，導致球員續約處於劣勢，近年聯盟推出「保留名單」和「薪資仲裁」補救，盼能解決勞資不對等情形，但趙子維直言，這幾年實施成效不彰，原因是程序記載不詳細，大家沒有依循方向。

各隊每年11月30日前，必須向中職提出60人契約保留名單。趙子維說，球員能進保留名單，就是跟球團有續約共識，勞資應要積極討論薪資，但目前雙方並未發揮這種精神，「哲源案例也是如此，沒有共識，球團卻放進去，談約程序有點混亂。」

相較日職球隊賽季一結束，甚至在季後賽期間就開始談薪，趙子維說，中職球團常以會計問題為由，直到隔年年初才談薪，如果要貫徹保留名單精神，10月就應該要有第一次接觸。

防止球團談薪拖拍 聯盟應強勢規範

球員工會有幾個方向準備來討論，趙子維指出，聯盟應該要加重力道，像是規範球隊要拿出新合約，才能註冊開季名單；或是在仲裁前1週若未跟球員談成合約，那就直接進入仲裁程序，這些都是方案。

針對薪資仲裁制度是否有修正空間，中職秘書長楊清瓏昨回應，聯盟會在領隊會議提出並討論調整可能性。

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