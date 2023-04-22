布雷克「分」多精饗宴 獅22分登頂

獅隊洋投布雷克先發6局無失分，本季第2勝到手。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕「1支安打一直一直打！」統一獅昨狂敲17安含8長打，把握樂天桃猿發生6次失誤，以22：2笑納3連勝並拉下樂天站上首位，還追平隊史單場最多得分紀錄，連先發6局無失分獲單場MVP的布雷克都笑說「得太多分了！」

趁猿6失誤 追平隊史紀錄

統一首局雖只擊出1安，卻趁樂天2次失誤搶下3分，2局下從陳重羽率先二壘安打起猛攻1輪鯨吞5分，打完2局便以8：0遙遙領先，之後打線更是欲罷不能，單場得22分追平創於2016年的隊史紀錄，也打破隊史在台南最多得分，3次得22分有2次是打樂天（含前身Lamigo桃猿）。

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總教練林岳平指出，第1局就掌握對方失誤，才1支安打就得3分，開賽就取得優勢讓布雷克更放手進攻好球帶，既然分數允許就讓所有野手都上場，「我們很少拿這麼多分，都是被對手打到用野手上去投。」

布雷克表示，不曾碰過隊友得這麼多分，連自己前3局演出9上9下都沒注意，只知道球隊已經打下8分，前次出賽雖丟5分但內容不差，針對進壘位置的問題做出修正，「感謝打線這麼捧場，但真的太多了，這場給我5、6分就很夠了。」

陳鏞基擊出統一第1安，雖不紮實卻讓球隊開賽就拿3分，單場3安、5打點都是全隊最佳，他笑說，前天雖輪休沒有上場，回到高雄家裡已是凌晨3點，早上9點還來台南出席活動，沒想到這場打這麼多分，賽後只想趕快回家睡覺。

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