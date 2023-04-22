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龍10局放彩蛋 終於扳倒悍將

2023/04/22 05:30

龍隊李凱威（中）10局下敲出再見高飛犧牲打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕10局下兩出局一、三壘有人，李凱威擊出外野飛球，三壘跑者張政禹奔回本壘得分，形成再見高飛犧牲打，此時富邦悍將總教練丘昌榮提出促請裁決，三壘審范元淦判定張政禹沒有提早離壘，丘總沒有進一步動作，味全龍才確定以3：2氣走悍將，中止對戰4連敗。

龍隊張政禹（左）趁隊友李凱威敲出中外野高飛犧牲打，衝回致勝分。（記者陳志曲攝）

今年開季悍將因三壘跑者王正棠跑回本壘，龍隊促請裁決成功，三壘審尤志欽認定跑者提早離壘改判出局，得分不算引發軒然大波，聯盟隨即承認誤判，尤志欽降二軍調整，所幸昨判決未引起爭議，賽後龍隊總教練葉君璋說，「他們覺得跑者有提早離壘，我就說他們要看就看啊，我確定是沒有。」

中止對戰4連敗

去年上半季龍隊對悍將取得14勝1敗壓倒性優勢，今年開季對戰卻吞4連敗，昨役終於一吐怨氣，葉總說，「贏得滿辛苦的，今年每隊實力都差不多，每一球都要很計較，表示台灣職棒水準更提升，這是好事。」

7局下龍隊靠代打陳品捷敲出2分打點安打追平比分，現以10分打點暫居聯盟榜首，他透露，上場前有研究對方投、捕手配球策略，發現對方善用外角變速球抓打者，因此抓這顆球打，很開心能建功。敲回再見分的李凱威，則獲選單場MVP。

悍將先發投手江少慶投6局只被敲1安，飆8K無失分，本季3度登板都繳優質先發，累計防禦率僅0.96。葉總認為，江少慶去年滿多狀況無法掌握，這場投球非常到位，速度和進壘位置都很好，「這是他應該有的水準。」

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