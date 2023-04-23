NBA季後賽》全隊6人得分上雙 金塊擊敗灰狼 3連勝聽牌

金塊上季MVP約基奇（右）昨在西部季後賽首輪第3戰繳出20分大三元。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕金塊上季MVP約基奇昨在西部季後賽首輪第3戰繳出20分大三元，率隊以120：111擊退灰狼，系列賽以3：0聽牌，也是西部唯一在首輪拿下3連勝的隊伍。

老鷹少主T.楊恩（右）昨砍下32分，率隊以130：122氣走塞爾提克。 （法新社）

約基奇放話不給對方活路

首輪碰上從附加賽脫穎而出的灰狼，金塊率先搶下2連勝。昨作客明尼蘇達，金塊進攻多點開花，全隊6人得分上雙，約基奇攻下20分、11籃板、12助攻，生涯第7度在季後賽締造大三元，為歷年來中鋒排名第2，僅次於張伯倫，小波特貢獻全隊最高25分。

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僅差1勝就能晉級次輪，約基奇放話不給灰狼任何機會，「我們不想給對方活路，要當個侵略者，一舉把他們打倒。」金塊主帥馬龍也有同樣目標，由於第4戰繼續在灰狼主場舉行，他說：「沒有對灰狼不敬，但我們不想再回去丹佛。」

灰狼狀元愛德華茲飆出全場最高36分，他在22歲前4度於季後賽單場至少拿下30分，和傳奇球星布萊恩並列第2。

老鷹氣走塞爾提克 扳回一城

東部方面，老鷹少主T.楊恩昨砍下32分，率隊以130：122氣走塞爾提克，系列賽扳回一城，暫以1：2落後。另一戰，尼克再度演出「下剋上」以99：79擊潰騎士，並讓騎士創下本季聯盟單場最低得分紀錄，尼克在系列賽取得2：1領先。

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