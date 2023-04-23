猿急推陳鴻文 猛獅應變打瘋了

獅隊胡金龍（左二）獲選單場MVP，賽後與達成生涯1900安的林益全（右二）共享勝利之舞。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕趁你病，要你命！統一獅掌握樂天桃猿開賽起2位投手相繼傷退的突發變數，才打4局差1人次就打滿3輪，以10：7拿下4連勝續居戰績首位，樂天1場折損2位先發投手恐對本週賽事造成不小衝擊。

猿隊陳鴻文（中）右手不適提前退場。（記者李惠洲攝）

霍爾送醫 陳鴻文3局傷退

樂天洋投霍爾還沒上場投球突然覺得心臟不適，由防護員陪同搭救護車前往醫院，陳鴻文緊急接手投到3局下面對林益全，也因為右手臂不適退場由許峻暘接替，2投接連身體不適讓樂天調度措手不及，打完4局就被10分落後套牢。

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樂天總教練曾豪駒指出，截至賽後兩人都還在觀察，由於都是先發投手，最差狀況是影響未來一週的輪值安排，球隊會設法做出最好的因應。

胡金龍1局下適時安打助統一2：0先馳得點，也獲選單場MVP，他表示，雖然設定面對霍爾卻變成陳鴻文，因為有得分機會且內野站位比較後面，只想確實把球打進場內，「剛開季或許大家不適應新的打擊教練與觀念，現在比較有團隊攻擊，希望維持住好的感覺。」

金龍MVP 與神全共享榮耀

林益全單場2安都是二壘安打，繼張泰山、彭政閔後達成生涯1900安，只花1516場、6310打席都是最少，他認為，這個紀錄很難得，來得不算快也不算慢，能在家鄉台南達成很有意義，希望先幫統一拿到上半季冠軍。這兩位先後從富邦悍將轉披獅袍的高中學長、學弟，賽後還齊跳勝利之舞，留下「龍全共舞」的難得畫面。

統一總教練林岳平指出，對方開賽連續2個投手出狀況，讓打者必須切換進攻方式，還好反應速度算快，克維斯用100球只投5局還被攻出4分大局，球隊仍會按照計畫去評估，不會太快決定動用第4號洋投。

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