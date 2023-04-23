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落榜生陳冠勳 不讓兄弟說再見

2023/04/23 05:30

悍將陳冠勳拿下關鍵２個出局數，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕3連敗的中信兄弟昨推出王牌德保拉迎戰富邦悍將肯特，結果兩隊先發洋投都交出優質先發，「金控大戰」也進入延長賽，兄弟10局下一度攻下滿壘，卻被悍將左投陳冠勳連拿2個出局數凍結比分，雙方鏖戰12局3：3和局收場。

化解滿壘危機 奪首座MVP

9上悍將高國麟面對呂彥青擊出陽春砲，本季首安即開轟，也助隊3：2超前。眼見有機會逆轉勝，悍將牛棚已連3場出賽的富藍戈和曾峻岳在9下接連失守，曾峻岳被岳東華擊出追平分安打。

10下岳少華留下1出局滿壘局面，給了兄弟兩次說再見機會，結果陳冠勳先讓張志豪擊出內野飛球被接殺，又三振詹子賢，他也因關鍵後援表現，生涯首奪MVP。

在前年中職選秀落選後，陳冠勳成為悍將自主培訓選手，同年10月轉為正式球員，今年更開季就在一軍。賽後談到關鍵局面，他說：「當時沒有想太多，因為是滿壘，沒得閃躲的狀況下反而不會緊張。」

差點能當英雄的高國麟，坦言球隊沒贏最可惜，但能從賽前生涯累計僅挨7轟的「呂寶」手中開砲，則表示：「兩人都盡全力對決，他也沒有失投，只是正好被我掌握到。」

悍將連打兩場延長賽，身為勝利組後援投手的富藍戈和曾峻岳都因連續出賽出狀況，總教練丘昌榮坦言，原本8局時肯特同意續投，但又出現被上壘狀況，只好換富藍戈登板，而他用球數又達27球，被迫再換曾峻岳出馬。丘總指出，雖沒能贏球，但球員都已盡力。

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