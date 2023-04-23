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王威晨不忘初心 將兌現萬人迷心願

2023/04/23 05:30

王威晨（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟隊長王威晨簽下2年複數年約，今年月薪60萬、明年70萬，明星游擊手江坤宇22歲之齡就有44萬月薪，兩人共組年薪合計高達1248萬的「黃金三游」。

兄弟前天宣布團隊薪資，備受注目的吳哲源在尚未同意球團條件下，也被直接宣布本季月薪為24萬，昨賽前仍是焦點，只是他婉拒媒體採訪。

薪情亮麗的王威晨從當年的13輪、月薪4萬新秀，到如今「總統級」身價，他說談約都交給經紀公司，過程中沒有太多想法，很感謝球團肯定。王威晨說：「從剛進職棒到現在，一開始只是想站穩一軍，也一直都會想還可以更好、永遠都不夠好。拿下總冠軍更為重要，我身為隊長，也會盡力傳遞這樣的訊息給大家。」

31歲的王威晨透露，以前爸爸王光輝在世時，兩人就討論該如何回饋家鄉，如今計劃成立基金會，藉以幫助更多基層球員。王威晨表示已跟周思齊討論過，也看到球團董事長辜仲諒回饋社會，「我也想盡一份心力，基金會的內容會有不同面向，比如獎學金的設立。」

江坤宇在2018年以月薪6萬加盟，但他現在不僅是國家隊游擊手，更成為史上「最速40萬」的高中球員，他說進入職棒後，對於月薪沒有多想，專注在突破自身實力，談約都由經紀公司處理。

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