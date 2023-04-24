布里悍變招連勝 嘆鎖不住岳東華

味全洋投布里悍先發8局失1分，助隊擊敗兄弟拿下2連勝。（記者林正堃攝）

8局失1分 助龍隊2連勝

兄弟張志豪本季首轟出爐，單場4支3。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕味全龍洋投布里悍先發8局被擊出7安打、失1分，幫助球隊7：2擊敗中信兄弟，儘管繳出優質內容，但封鎖不住岳東華，讓他小有遺憾。味全2連勝，中信兄弟則是5連不勝。

兄弟岳東華單場4支3猛打賞，味全布里悍賽後笑稱：「下回要想辦法解決他」。 （記者林正堃攝）

岳東華、張志豪輸送火力

兄弟仍5連不勝

龍隊2局靠陳品捷三壘打和李凱威內野安打，從兄弟先發投手余謙手中搶分，兄弟4局在岳東華跟張志豪二壘打串連下一度追平。龍隊5局隨即再由曾傳昇和林孝程連兩支二壘打要回領先，6局再進帳保險分，9局下，張志豪面對趙璟榮擊出本季首轟，但難以追回分差。

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布里悍說：「賽前設定要多投內角球，但我的直球狀況並不如預期，及時改變策略，滑球跟曲球都有不錯效果。」

布里悍被擊出的安打中，有3支是來自岳東華，調升到第三棒的岳東華也因單場猛打賞演出，賽後以4成打擊率暫時躍居打擊王。交出好投卻唯獨解決不了岳東華，讓布里悍賽後大嘆：「下回若再對戰，真的要想個辦法解決他了。」布里悍還開玩笑，岳東華對戰他的打擊率大概來到8成，雖然沒有他形容得誇張，但連同昨役，兩人交手時岳東華有4成打擊率。

布里悍勇奪2連勝，本季依舊表現強勢，他在休賽季的求新求變，總教練葉君璋看在眼裡，直言像他這樣的外籍選手很敬業、也很可取。

休季赴美特訓 找回犀利球路

布里悍也透露，休賽季期間他在經紀公司介紹下，前往位於美國的訓練設施加強，以科學化的設備分析自己的出手點，找回犀利球種。布里悍說：「我是資深選手了，在亞洲也有千局投球，在生涯的這個階段，我不能再是原本的樣子，必須隨時做改變。」

龍隊趁勝追擊，今晚在天母補賽對戰富邦悍將，推20歲25天曹祐齊對決富邦19歲8天的第一指名黃保羅，兩人將締造中職史上最年輕同場先發紀錄。

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