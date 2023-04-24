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重溫舊戲路 林孝程炸雙安開路

2023/04/24 05:30

味全林孝程扛第一棒，單場2支二壘打、外帶2打點。 （記者林正堃攝）

單場兩支二壘打

〔記者林宥辰／台中報導〕連同5局上的勝利打點，味全龍隊第一棒林孝程昨單場兩支二壘打，外帶2打點和1得分，成為龍隊開路先鋒的解答。原本就以腳程見長的他透露，近期更加習慣這個學生時代最常扮演的角色。

龍隊開季讓李凱威當開路先鋒，近期則改由林孝程擔任。林孝程在這個棒次打了17打數，打擊率3成53、上壘率4成21，上壘率和李凱威的4成23相當。昨單場雙安「進補」後，本季打擊率則是2成86。

春訓期間，龍隊曾安排拿莫．伊漾轉任左外野手，近期則把拿莫排回一壘，總教練葉君璋說，因林孝程近期表現亮眼，左外野位置就交給他。葉總表示，林孝程在開路先鋒位置頗有破壞力，不過畢竟仍是年輕選手，仍得教練團適時提醒。

林孝程就讀高苑工商、南華大學時，擔任開路先鋒就有經驗。不過，他坦言：「以前比較放得開，進職棒之後打第1棒，之前會想比較多，現在算是慢慢習慣了，會把重點放在擊球內容。」 林孝程也說，扛開路先鋒要求自己上壘率要提高，每場目標至少上壘兩次，不一定是靠安打，耐心選球獲得保送也可以，但盡量不多想、也不會太過求好心切。

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