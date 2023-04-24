拒被獅橫掃 猿首局狂攻6分

桃猿黃子鵬先發5局失1分，拿下本季首勝。 （樂天球團提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕前2場狂丟32分的樂天桃猿昨天終於有所回應，靠首局狂攻11人次鯨吞6分奠定勝基，以7：4避免在3連戰被橫掃中止對統一獅3連敗、跨季在台南4連敗，總教練曾豪駒也鬆口氣說：「至少帶著贏球的感覺回桃園。」

統一獅胡智爲（左2）1局狂丟6分，總教練林岳平（右2）進場了解狀況。（統一球團提供）

胡智爲成苦主

1局花37球挨6安

樂天一開賽就發動強攻，讓胡智爲花29分鐘才結束1局上，用37球是生涯單局次多，挨6安、掉6分各創、平生涯單局最多，曾豪駒表示，首局攻勢串聯得不錯，能打出大分有些運氣，之後沒再添分數讓對方氣勢追上來，是往後還要注意之處。

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黃子鵬搭張閔勛

好默契奪首勝

黃子鵬用99球投5局失1分，中止開季2連敗拿到本季首勝，曾豪駒指出，黃子鵬的節奏掌握不錯，雖然球數消耗比較多，還是投出應有的壓制力，與張閔勛的投捕搭配也有很好的默契，「是不是再讓他們搭檔，等下次再說。」

首勝在開季第4場出賽才開張，黃子鵬不諱言有點辛苦，自認用球數還要再精簡，他表示，自己開季不是很順，學長們給他很多幫助，讓他有信心找回節奏，「我盡力做到我該做的、能做的，剩下的就看天，謝謝隊友一開始就打6分，我愛隊友！」

黃子鵬前3場先發都是新秀宋嘉翔蹲捕，昨是他今年首次與張閔勛搭配，他覺得，畢竟兩人從大學認識到現在，熟悉度與安定感一定有差別，「有些東西說不出來，對嘉翔也不公平，但他很有能力，只是需要時間累積經驗，以後一定會愈來愈好。」

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