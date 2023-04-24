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林安可隨隊變先發 回歸秀「轟」動

2023/04/24 05:30

獅隊林安可昨回一軍，首打席就敲安，本季首轟也產出。（統一球團提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕春訓兩度被球打到頭的林安可昨天回到一軍，原本只是隨隊卻直接被排上先發，讓統一獅「外野三帥」提前在開季第14場首次合體，2局下他擊出個人本季暨統一獅昨役首安，6局下還加碼演出本季首轟。

首打席就敲安 6下加碼首轟

林安可結束經典賽集訓歸建的首場隊內賽，就被江承諺投出的近身球打到頭，公辦熱身賽第1天開打前在跑壘時，又被隊友擊出的球打到後腦造成輕微腦震盪，開季只能從二軍出發，上週在二軍出賽4場幾乎都打滿全場，他卻覺得狀況還沒調整到很好。

到廟拜拜 希望不要再被打到頭

林安可指出，公辦熱身賽開打那天被打到，當下只覺得很暈，1個多月不在一軍，希望趕快熟悉投手，「我有去廟裡拜拜，希望不要再被打到頭。」總教練林岳平指出，考量林安可需要多上場找感覺，直接先發上場，棒次排在後段第7棒，希望不會給他太大負擔。

「外野三帥」前次同場先發是去年8月11日在天母對味全龍，昨是3人今年首次、暌違255天再次同場先發，林安可2局下首打席就是安打，陳傑憲、蘇智傑相繼跟進敲安，林安可更繼前天二軍首轟出爐後，於6局下擊出本季一軍首轟，全場3支2。

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