曹祐齊今尬黃保羅 締中職一紀錄

味全龍曹祐齊是前職棒球星曹竣崵之子。（資料照）

史上最年輕同場先發

悍將19歲首輪新秀黃保羅，今將一軍初登板。（資料照）

〔記者林宥辰／台中報導〕昨作客中信兄弟洲際主場後，今天味全龍隊移師回天母，要完成上週和富邦悍將因雨沒打成的補賽。兩隊同時推出大物新秀擔綱先發，龍隊曹祐齊上回本要先發但延賽，今再次掛帥，富邦則推出前天就已隨隊的首輪新秀黃保羅，兩人將各自以20歲25天和19歲8天，刷新中職史上最年輕同場先發紀錄。

曹祐齊是名將曹竣崵之子，前年選秀會第2輪被味全龍隊選進，去年在龍隊受到疫情影響期間，曾有過1場一軍登板經驗，當時就是面對富邦悍將，投3局、失3分（2責失）。今年熱身賽期間，龍隊教練團也都安排曹祐齊以先發角色調整，今天他將迎接本季首戰。

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味全龍隊總教練葉君璋說：「他的運動條件好、個性特質也好，球團認為是可以培養的先發投手人才。」至於曹祐齊的投球量，葉總說，由於在二軍期間也安排曹祐齊先發，原則上投到80至90球應該沒問題。

富邦悍將前天作客洲際，安排去年首輪選進的黃保羅先行隨隊，當時總教練丘昌榮說先讓黃保羅「實習」。丘總當時透露，由於本週富邦悍將連同補賽共面臨單週6戰，黃保羅是可能先發的人選之一，而今天補賽就安排他先發出賽。

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