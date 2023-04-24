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猿折損2先發 週五開箱雷法

2023/04/24 05:30

桃猿第4號洋將雷，預計28日首度一軍亮相。 （資料照，記者羅志朋攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕樂天桃猿霍爾、陳鴻文前天接連因為受傷提前退場，由於都需要接受進一步檢查，昨天賽前都被下放二軍，拉上賴知頎、黃偉晟紓緩牛棚，樂天本週先發輪值也被牽動，第4號洋將雷法預計於28日首次在一軍亮相。

霍爾表定22日先發，賽前突然覺得心臟不適，立即由防護員陪同前往醫院檢查，陳鴻文表定19日先發，因為下雨延賽跳過輪值，22日緊急接替1球未投的霍爾，投到3局下突然右手沒力提前退場，接連2個突發狀況也打亂樂天投手調度。

總教練曾豪駒指出，霍爾的心律與血壓在就醫後都回穩，昨天也於賽前提前回桃園休息，球團會安排他再去醫院檢查，希望了解心臟突然不適的原因，陳鴻文是手肘發炎，雖仍隨隊但保險起見也下二軍，除了觀察後續狀況，回桃園也會再做檢查。

樂天本週仍有5場比賽，先發輪值有機會只做最小變動，第1場25日、第3場27日、第5場30日維持既定順序，各由陳克羿、威達爾、黃子鵬按表先發，第2場26日可能讓莊昕諺代班陳鴻文，第4場28日再把雷法升上一軍取代霍爾。

曾豪駒認為，職棒選手也是人，身體難免會有狀況，1場比賽連續2位投手傷退相當罕見，由於都是先發對輪值一定會有影響，幸好春訓都會多準備幾位投手，教練團也針對可能狀況做過沙盤推演，對投手戰力的衝擊應該可以降到最低。

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