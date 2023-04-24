全中運》鄒淑珺、蔡姍珊 高女跳高並列金牌

蔡姍珊（右）和鄒淑珺並列高女跳高金牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新竹縣東泰高中鄒淑珺和新北市錦和高中蔡姍珊，昨在全中運高中女子組跳高決賽，雙雙躍過1公尺72並列金牌，也是全中運史上第一次，兩人賽後互相擁抱打氣，預約今天的七項全能跳高攜手續拚亞洲青年田徑錦標賽參賽標準。

史上首次 今再拚亞青門票

地主好手鄒淑珺和蔡姍珊昨在1公尺72都在第一跳順利過竿，但兩人挑戰亞青標準1公尺75皆三跳失敗，最後她們同意不加跳，並列金牌；廖友妍在1公尺72嘗試兩次才過關，收下銅牌。

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對於和亞青標準擦身而過，鄒淑珺說：「感覺可以過，但後來狀態不太好，身體有點軟軟，隔天全能跳高還能繼續挑戰。」她提到，由於她和蔡姍珊隔天都還有比賽，希望保留體力能好好發揮，所以選擇不加跳，共享這面金牌。

有趣的是，3名奪牌女將感情甚篤，賽後高三的鄒淑珺開玩笑地向兩名高二學妹抱怨：「妳們幹嘛給我這麼大的壓力。」三人彼此良性競爭，預約後面賽事要繼續較量。

蔡姍珊昨摘下她在高中的首面全中運跳高金牌，要把這份榮耀獻給去年過世的恩師李嘉慶，「我很喜歡跳高，是因為這是我最愛的李嘉慶教練幫我練上來的。」這次到竹縣參賽，特別帶了她在國三時於雲林全中運拿到的跳高金牌參戰，「我想讓教練見證我的表現。」

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