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橫掃籃網 七六人搶先晉級

2023/04/24 05:30

七六人馬克西（右）與隊友T.哈里斯（左）擊掌慶祝橫掃籃網，率先晉級季後賽次輪。 （歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕即便當家一哥恩比德昨缺陣，但七六人全隊輪番挺身而出，末節莫爾頓獨砍15分，加上T.哈里斯貢獻全場最高25分，終場以96：88擊敗籃網，以4：0橫掃對手，成為本季首支闖進季後賽次輪的球隊。

恩比德昨因右膝扭傷，無法上場，少了他捍衛禁區，讓費城軍在上半場陷入苦戰，一度落後11分。易籃後吹起反攻號角，馬克西在第3節獨攬10分、板凳莫爾頓在決勝節表現強勢，成為球隊逆轉關鍵。

「一切都是由恩比德開始的。」馬克西表示，即便恩比德無法出賽，但身為球隊領袖，他賽前不斷鼓勵隊友，給大家信心，「我們需要他盡快找回健康。」

上次橫掃 遠在37年前

值得一提的是，七六人前次在7戰4勝季後賽橫掃對手已是1985年，苦主為公鹿，而當時七六人的主力還是「J博士」厄文、馬龍等人；這個紀錄誕生時，目前七六人陣中只有37歲的塔克已經出生。

籃網季中送走杜蘭特、厄文，陣容重組，雖然以東部第6闖進季後賽，仍難敵第3種子七六人，連兩季在季後賽首輪被對手橫掃，他們前次在季後賽贏球為2021年的東部準決賽。

巴特勒30分 火烤公鹿

東部另一戰，「字母哥」亞德托昆波因背傷持續缺陣，昨熱火回到主場把握機會，在J.巴特勒豪取30分帶領下，以121：99痛宰公鹿，系列賽取2：1領先。

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