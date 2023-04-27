2年前舊仇 太陽、金塊次輪結算

布克（左）季後賽首輪場均達37.2分、 60.2%命中率，媲美喬丹。昨砍47分、10助攻、8籃板。（法新社）

布克47分10助攻 2紀錄達神人級

金塊約基奇（左）演出大三元，助隊晉級季後賽次輪。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕布克、約基奇昨各自在主場發威，帶領太陽、金塊4勝1負淘汰快艇、灰狼，兩隊繼2021年西部季後賽次輪再度狹路相逢，兩人的恩怨情仇正好一併結清。

布克昨延續發燙手感，繳出47分、10助攻、8籃板，榮膺聯盟季後賽聽牌戰「45分、10助攻」且獲勝晉級的史上第一人，率太陽136：130擊沉快艇，連3年挺進次輪，再度與金塊爭西冠門票。

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布克這5役場均37.2分、 60.2%命中率、85.7%罰球命中率、46.7%三分球命中率，媲美1992年的「籃球之神」喬丹，也是史上僅有的兩人在系列賽達成「35分、6成命中率、8成罰球命中率 」。

布克生涯季後賽17度30分、6度40分，也都打破巴克利隊史紀錄，第3節11投10中狂轟25分，更引來全場歡呼，隊友杜蘭特笑說：「上年紀後，我不常在比賽尖叫，但他三分彈弧頂破網，我也和球迷同樣感受到那能量。」

布克則歸功球隊戰術安排，「教練讓大家處在舒適位置。我找到節奏和手感，讓一切都變輕鬆。」

約基奇大三元 護送金塊晉級

此外，MVP二連霸的中鋒約基奇最後關頭挺身而出，完成28分、17籃板、12助攻大三元，外加2抄截、2阻攻，締造季後賽史無前例壯舉，並助金塊112：109解決灰狼。

本週六金塊準備討回兩年前慘遭太陽直落四橫掃之仇，當時第4戰與布克爆發衝突，還因2級惡性犯規被趕出場的約基奇，如今淡定表示，太陽陣容堅強形同奪冠熱門，「對我們來說將是巨大挑戰。」

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