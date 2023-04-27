亞錦賽》休兵月餘慢熱 小戴回穩過頭關

戴資穎在亞錦賽首輪，直落二取勝晉級16強。 （Badminton Photo提供）

周天成也安抵16強

〔記者林岳甫／綜合報導〕相隔月餘再戰國際賽的台灣一姊戴資穎，昨在亞洲羽球錦標賽以21：17、21：18收拾新加坡好手楊佳敏，搶下對戰3連勝晉級女單16強。另外，周天成也以21：13、21：17力壓越南選手阮海黨，安抵男單16強。

戴資穎在2017、2018年完成亞錦賽2連霸，但2019年沒參賽，2020、2021年賽事因疫情停辦，去年在菲律賓馬尼拉復辦，小戴因賽程安排沒打。

請繼續往下閱讀...

戴資穎本季僅打1月馬來西亞公開賽、3月全英公開賽，而亞錦賽今年在她最愛城市之一的杜拜開打，不僅讓小戴有參賽動力，也考量太久沒比賽，決定繼2018年後再度參賽，為5月展開的巴黎奧運積分賽暖身。

太久沒出賽的戴資穎，首局前段發生較多失誤，技術暫停後找回手感，甩開楊佳敏先下一城。不過，小戴在第二局換邊後因失誤多陷入落後，但17：18時連下4分將晉級門票收入口袋。戴資穎在16強和世界排名30的日本女將仁平菜月迎來生涯首次交手，小戴希望自己可以拿出更好表現。

世界排名36的宋碩芸以21：16、21：13氣走世界排名37的印尼瓦達妮，16強將挑戰世界球后山口茜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法