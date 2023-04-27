晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

T.楊恩改寫結局 老鷹續命

2023/04/27 05:30

T.楊恩（右）飆38分、13助攻，決勝節包辦16分，助老鷹將系列賽追成2：3。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕聽牌的塞爾提克昨搞砸13分領先，決勝節自亂陣腳，終場前1.8秒，老鷹少主T.楊恩轟進超大號三分球，助隊以119：117逆轉，將系列賽追成2：3，仍保有一線生機。

「我只需要相信我這一生一直在做的事情，就是帶著自信出手。」楊恩表示，他原本想上籃，但時間不太夠，所以在三分線外出手。他砍下全場最高38分、13次助攻，成為繼羅伯森後史上第2位以24歲的年紀在季後賽累積4次單場至少35分、10助攻。

近3戰至少都30分

扮第四節先生

楊恩不只在讀秒階段投進致勝球，且決勝節獨砍16分，系列賽至今第4節已累積拿下60分，成為自2011年杜蘭特後，季後賽前5戰末節得分最高紀錄，成為新一代「第四節先生」。主帥史尼德認為，決勝時刻楊恩總是非常冷靜，「他的眼神非常平靜，像暴風雨要來臨前。」另外，楊恩近3戰都至少拿下30分，成為球隊續命關鍵。

系列賽第6戰將至老鷹主場州立農業球館舉行，尷尬的是，老鷹已把該時段租借給女星珍娜傑克森辦演唱會，似乎連自家人都不看好。老鷹球團昨並未正式回應，但演場會主辦方已宣布延期。

塞爾提克J.布朗繳出全隊最高35分，塔圖姆19分，距離關門差這麼一步，布朗很懊惱，「我們犯了愚蠢的錯誤和犯規，給了他們機會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。