T.楊恩改寫結局 老鷹續命

T.楊恩（右）飆38分、13助攻，決勝節包辦16分，助老鷹將系列賽追成2：3。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕聽牌的塞爾提克昨搞砸13分領先，決勝節自亂陣腳，終場前1.8秒，老鷹少主T.楊恩轟進超大號三分球，助隊以119：117逆轉，將系列賽追成2：3，仍保有一線生機。

「我只需要相信我這一生一直在做的事情，就是帶著自信出手。」楊恩表示，他原本想上籃，但時間不太夠，所以在三分線外出手。他砍下全場最高38分、13次助攻，成為繼羅伯森後史上第2位以24歲的年紀在季後賽累積4次單場至少35分、10助攻。

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近3戰至少都30分

扮第四節先生

楊恩不只在讀秒階段投進致勝球，且決勝節獨砍16分，系列賽至今第4節已累積拿下60分，成為自2011年杜蘭特後，季後賽前5戰末節得分最高紀錄，成為新一代「第四節先生」。主帥史尼德認為，決勝時刻楊恩總是非常冷靜，「他的眼神非常平靜，像暴風雨要來臨前。」另外，楊恩近3戰都至少拿下30分，成為球隊續命關鍵。

系列賽第6戰將至老鷹主場州立農業球館舉行，尷尬的是，老鷹已把該時段租借給女星珍娜傑克森辦演唱會，似乎連自家人都不看好。老鷹球團昨並未正式回應，但演場會主辦方已宣布延期。

塞爾提克J.布朗繳出全隊最高35分，塔圖姆19分，距離關門差這麼一步，布朗很懊惱，「我們犯了愚蠢的錯誤和犯規，給了他們機會。」

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