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T1》主場決生死 英熊不想再「誤」事

2023/04/27 05:30

中信特攻林韋翰榮膺年度助攻王與抄截王，是本季個人獎項榜唯一本土球員。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台啤英熊和台中太陽今晚將在英熊主場進行殊死戰，爭奪最後一張季後賽門票。針對上一戰領先28分卻遭逆轉，英熊一哥蔣淯安認為，必須正視失誤太多和罰球命中率不佳的問題。

例行賽排名第4的英熊在挑戰賽握有1勝的優勢，前一戰贏球即可搶下季後賽門票。不過，英熊和對手鏖戰到2度延長輸球，只能回主場續拚第2戰。

英熊前役失誤24次遠高於太陽的12次，罰球命中率也僅58.7%，讓他們錯失贏球機會。死裡逃生的太陽，除了洋將萊斯猛轟44分大三元，展現傲人火力，本土球員輪番跳出，包含蘇奕晉、陳文宏都拿超過20分，殊死戰仍有機會和英熊一搏。

此外，T1聯盟昨公布本季數據獎項得主，雖然桃園雲豹無緣季後賽，個人獎項卻大豐收，艾夫伯本季出賽21場、場均28.7分勇奪得分王。在台灣掀起旋風的「魔獸」霍華德，以場均16.2籃板超越聯盟元年籃板王阿提諾的15.7個，榮登籃板王。連兩季都效力雲豹的戴維斯平均2.2阻攻，則蟬聯年度阻攻王。

T1個人獎項出爐

林韋翰唯一本土

不讓洋將「霸榜」，中信特攻「後場魔術師」林韋翰展現穿針引線功力，場均10次助攻、2.9次抄截，榮膺年度助攻王與抄截王。

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