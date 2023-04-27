林子崴近乎完美 不敵神龍發威

猿隊先發投手林子崴（前）2局上未解決一人次，就被KO退場。

（記者陳志曲攝）

6局無安打破功 0責失吞敗

龍隊全場只靠李凱威（背號21）與劉基鴻的2支安打擊敗獅隊。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕先發6.1局只被敲1安、0責失分，27歲的統一獅左投林子崴昨表現近乎完美卻苦吞敗投，堪稱悲情之夜，味全龍全場只敲2安，最終以2：1擊敗獅隊，賽後龍隊總教練葉君璋說，「比賽有時就是球運，之前統一獅打1支安打就贏了，總是要讓我們贏一下嘛！」

林子崴首局保送1棒高孝儀，接下來連續解決16人次，前6局未被敲安，7局下面對該局首棒打者李凱威，1好3壞被掃出中外野安打，挑戰無安打比賽破功。

請繼續往下閱讀...

李凱威表示，當時球數對他有利決定積極出棒，其實打得並不扎實，還擔心被中外野手陳傑憲接殺，形成安打只能說運氣好，「子崴投得很好，對我們來說非常困難，逼迫打者一定要出棒。」

李凱威破僵局 龍2安放倒獅

接著龍隊靠對手失誤、保送擠成滿壘，獅隊緊急推出劉軒荅救火，吉力吉撈．鞏冠內野滾地球打下勝利打點，8局下劉基鴻適時敲安進帳保險分，9局上林安可轟陽春砲已無力追趕；林子崴先發6.1局被敲1安，失1分為非責失承擔敗投，無緣拿到相隔2216天的勝投。

「賽前就覺得狀況不錯。」林子崴說，知道有機會挑戰無安打比賽，仍專注抓打者，面對李凱威好球數落後但不想保送，盡全力對決，「結果不能控制，能控制的就是投球過程，把該做的事做好。」

本季林子崴先發3場共投18.1局只被敲3安，防禦率0.98、每局被上壘率0.82，3年前動左手肘動韌帶置換手術，經漫長復健重返投手丘，表現脫胎換骨，他表示，開完刀至今已沒有傷勢，投起球來心情比較篤定。

龍隊洋投伍鐸先發6.1局被敲5安無失分無關勝敗，獲選單場MVP，趙璟榮中繼0.2局無失分拿下勝投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法