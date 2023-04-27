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兄弟下重手滅崴 先發9棒全打點

2023/04/27 05:30

兄弟鄭凱文6局優質先發，本季勝投開張。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟5連不勝期間，打擊狀態低迷，5戰僅合計得11分，昨面對樂天桃猿隊，兄弟前兩局就狂攻10分，單場得分一舉突破前5戰總和，先發9人，人人有打點、得分的罕見表現，加上對手奉送10次四壞保送，終場15：6擊敗樂天，終止5連不勝。

猿隊先發投手林子崴（前）2局上未解決一人次，就被KO退場。 （記者陳志曲攝）

前2局攻10分 止5連不勝

昨中職史上首度兩位同名同姓「林子崴」先發，和獅隊大林子崴虎虎生風表現卻悲情吞敗相比，樂天桃猿林子崴表現大相逕庭。首局，林子崴就被張志豪擊出2分打點全壘打，次局更是1人次都沒解決就被迫交給隊友莊昕諺接手，他也難擋兄弟攻勢，黃衫軍2局上就打13人次、豪取8分，比賽幾乎大局底定。

兄弟總教練林威助說：「從選球開始，打者群有把太低或太高的壞球選掉，掌握住對方的失投球。」助總也提到，張志豪首局的2分全壘打，給了球隊安定感。

兄弟先發鄭凱文投6局失2分（1責失），助總也給予讚賞，認為他雖然球速不到最佳，且內野發生隱形失誤，但鄭凱文都能擾亂對方打者並控制場面。至於9局下掉4分，助總認為左投王奕凱可能剛上一軍，還未在狀況內。

兄弟全場團隊15支安打，其中岳政華、曾頌恩都3安猛打賞，曾頌恩還上演單局2安打。曾頌恩說：「上週平野教練（平野惠一）找我們去特打，針對不好的地方檢討。總教練也說我不是纏鬥型打者，先從設定並打到好球開始，現在也朝這目標努力。」

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