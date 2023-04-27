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張志豪帶頭衝 兄弟火力共進退

2023/04/27 05:30

兄弟張志豪首局扛出2分砲，生涯累計160轟。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟擺脫上週團隊打擊低迷，昨單場狂得15分，客場擊敗樂天桃猿，打線中的老大哥張志豪以身作則，連同昨首局讓全隊吃定心丸的2分砲，他連兩場開轟，奪單場MVP。

兄弟周思齊9局上代打。（記者陳志曲攝）

兄弟全體陷入打擊低潮，昨又集體火力全開，張志豪賽後下的註解頗有趣，他說：「誰叫我們就是那麼團結呢？打不好就一起不好，打好就一起好。比賽就是這樣，如何爬起來並繼續維持，才是接下來課題。」

賽前，中信兄弟將周思齊升上一軍，總教練林威助期望周思齊與張志豪兩位資深好手共同率領球隊。對於近期自己的領導，張志豪說：「其實我還是跟他們一起打鬧，沒有特別多說什麼，我們該練的已經有練，有時打得好卻被對方接到，又能怎麼辦？像這場比賽一樣把握機會就好。」

一壘手荒找到解答

張志豪今年出賽12場，當中10場擔任一壘手，昨6局時還策動1次雙殺守備，兄弟原先在許基宏養傷後出現的「一壘手荒」似乎找到解答。被問及是否越來越熟悉一壘位置？張志豪先是笑說：「看得出來吼？」張志豪說，慢慢熟悉了一壘的強勁來球，相信會越來越好。

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