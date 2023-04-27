清宮斷過鉤狀骨 花2個多月復出

清宮幸太郎（資料照，產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪隊張育成揮棒導致左手鉤狀骨斷裂，缺陣約6週，此病在日本球界常被稱作「強打的職業病」，有長打能力的砲手特別容易中獎，包括原辰德、中田翔和清宮幸太郎都經歷過，要預防有一定的難度。

鉤狀骨斷裂通常是球沒打好累積骨頭疲勞、再因1次過猛揮棒而造成。長打者會把球棒握滿，若有倒棒的揮棒動作，都會加強對鉤狀骨的衝擊。雖然常有的傷害，僅需接受簡單手術取出碎骨，依選手狀況不同，痊癒時間大約1至3個月。

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前軟銀好手松田宣浩鉤狀骨斷裂後，花1個半月就復出，日本火腿清宮幸太郎則是2個多月左右。大多打者傷後不影響成績，仍有像原辰德的著名案例，長打能力較傷前遜色，連他自己也說過，「骨折後，（全壘打型的）原辰德就結束了。」

打者揮棒難以避免鉤狀骨受傷，除非有極為出色球棒控制能力，每球都能咬中球心才能減少受傷機率。此外，日本針灸師新盛淳司指出，提高肌肉的柔軟度、加強指頭的重訓也能防止這種傷害的發生。

張育成近期好不容易站穩游擊，打擊也加溫，未料遇上突如其來的傷勢，難免受到打擊。他說，很高興每天都能先發守游擊，球隊也給他上場機會證明自己，「但現在，不幸的事情發生了。」

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