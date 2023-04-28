NBA季後賽》巴特勒顯神威 熱火寫老八傳奇

NBA史上出現6次老八傳奇

〔記者吳孟儒／綜合報導〕熱火昨天成為NBA季後賽史上第6支完成「老八傳奇」的隊伍，也是首支透過附加賽晉級季後賽，還能淘汰頭號種子的球隊，而率隊寫下歷史的正是巴特勒。

公鹿季後賽首輪爆冷出局，「字母哥」亞德托昆波難掩失望情緒。 （今日美國）

淘汰頭號種子公鹿

巴特勒成為首位在季後賽連2戰飆破40分的熱火球員。（法新社）

對上尼克

熱火第3節打完還落後16分，巴特勒一夫當關連拿12分追平戰局，最後一波進攻剩下2秒，熱火還落後2分，他跑到籃下後接獲隊友傳球，儘管出手時身體失去重心依舊將球投進，將比賽帶入延長賽，巴特勒全場轟下42分，率隊以128：126扳倒東部龍頭公鹿，4勝1負晉級，次輪要對上尼克。

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加上前一場得56分，巴特勒成為首位在季後賽連2戰飆破40分的熱火球員，他5戰合計拿下188分，場均投籃命中率達59.7％、攻下37.6分，更在首輪傲視群雄。

「只要能贏球一定使命必達」

巴特勒說：「只要能贏球，不管要我做什麼，我一定使命必達。」提到決勝節的高難度追平球，他表示，「我當時覺得可以用空檔獲得一個空中接力的機會，感謝教練相信我。」

熱火成為1994年金塊、1999年尼克、2007年勇士、2011年灰熊及2012年的七六人之後，第6支以下剋上的第8種子，也是唯一只讓對手拿1勝的隊伍。

「字母哥」亞德托昆波繳出38分、20籃板，但被視為奪冠熱門的公鹿爆冷淘汰，面對記者提出的「失敗論」，他語帶不悅地反擊，「這就是過程，你不可能永遠都是贏家。」

隨著公鹿出局，例行賽戰績最佳球隊已連6季無緣奪冠，而前一次聯盟龍頭最後封王已是2017年的勇士。

尼克暌違10年

首闖次輪

另一場同樣是下剋上，第5種子尼克靠著布朗森23分、巴瑞特21分，106：95擊敗第4種子騎士，以4勝1負勝出，也是尼克自2013年後首度闖進次輪。

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