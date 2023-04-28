全中運閉幕》芎林國中林沛萱超越自己 跳高一米82 再破大會紀錄

芎林國中林沛萱成為全台首位達到亞運參賽標準的國中生，昨以一公尺八二成績躍歷年第七傑。 （全中運執委會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕112年新竹縣全中運昨閉幕，芎林國中林沛萱在國女組跳高決賽躍過1公尺82，再寫大會新猷；湖口高中徐立紘在高男組5000公尺也以14分57秒85締造大會紀錄。

林沛萱週二在五項全能的跳高以1公尺81打破高懸32年的大會紀錄，一舉達到杭州亞運參賽標準。昨天的跳高決賽，她躍過1公尺69後，直接挑戰1公尺82，並在第3跳過竿，躍居歷年第7傑。

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在目前亞運女子跳高達標選手中，林沛萱也超越張喬茵的1公尺81，僅次於全國紀錄保持人李晴晴。對於亞運，她表示，之前沒想過能參與，直到成績越來越接近亞運標準，才覺得好像有機會。

昨高男組800公尺決賽前3名都打破大會紀錄，新北市雙溪高中李安翊以1分50秒48奪金、新北市新北高中林鑫義1分51秒62摘銀、北市陽明高中曾子盛跑出1分51秒74進帳銅牌。

下屆移師台北市主辦

全中運昨舉行閉幕典禮，由下一屆接辦城市台北市帶來表演「夢想啟航」，以世界共融為主題，搭配輕快爵士樂，呈現特技舞蹈，並由體育署主任秘書呂宏進代表宣布今年全中運圓滿落幕。

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