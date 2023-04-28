晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全中運閉幕》芎林國中林沛萱超越自己 跳高一米82 再破大會紀錄

2023/04/28 05:30

芎林國中林沛萱成為全台首位達到亞運參賽標準的國中生，昨以一公尺八二成績躍歷年第七傑。 （全中運執委會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕112年新竹縣全中運昨閉幕，芎林國中林沛萱在國女組跳高決賽躍過1公尺82，再寫大會新猷；湖口高中徐立紘在高男組5000公尺也以14分57秒85締造大會紀錄。

林沛萱週二在五項全能的跳高以1公尺81打破高懸32年的大會紀錄，一舉達到杭州亞運參賽標準。昨天的跳高決賽，她躍過1公尺69後，直接挑戰1公尺82，並在第3跳過竿，躍居歷年第7傑。

在目前亞運女子跳高達標選手中，林沛萱也超越張喬茵的1公尺81，僅次於全國紀錄保持人李晴晴。對於亞運，她表示，之前沒想過能參與，直到成績越來越接近亞運標準，才覺得好像有機會。

昨高男組800公尺決賽前3名都打破大會紀錄，新北市雙溪高中李安翊以1分50秒48奪金、新北市新北高中林鑫義1分51秒62摘銀、北市陽明高中曾子盛跑出1分51秒74進帳銅牌。

下屆移師台北市主辦

全中運昨舉行閉幕典禮，由下一屆接辦城市台北市帶來表演「夢想啟航」，以世界共融為主題，搭配輕快爵士樂，呈現特技舞蹈，並由體育署主任秘書呂宏進代表宣布今年全中運圓滿落幕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。