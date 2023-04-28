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雷法中職首勝 登台第2勝

2023/04/28 05:30

王威晨從猿隊雷法手中敲出2安。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃園球場昨上演另類台古大戰，雷法昨生涯初登板繳出6局優質先發，技壓吳哲源，搭配四番朱育賢單場雙響猛灌4分打點，率領樂天桃猿以6：4贏球，中斷在桃園對戰中信兄弟跨季7連敗紀錄，不讓對手侵門踏戶。

江坤宇從猿隊雷法手中敲出2安。（記者陳志曲攝）

猿洋投首秀 另類台古大戰

猿隊朱育賢本季全壘打開張，單場進帳雙轟，包辦4分打點。（記者陳志曲攝）

古巴籍雷法上月經典賽先發對台灣隊奪勝投，昨中職初登板對上兄弟，台灣隊國手江坤宇和王威晨帶給他很大的麻煩，雷法全場被敲6支安打中，合計被2人敲4安，不過最終雷法仍繳出3分自責的優質先發，比下5局掉5分的吳哲源，初登板奪下生涯首勝。

雷法中職初登板先發6局責失3分，仍靠著隊友火力支援強運勝投。（記者陳志曲攝）

雷法指出，他知道兄弟打線有2名台灣隊國手，但不只他們，兄弟還有其他好選手，「雖然首局有亂流，但我始終相信團隊，很開心第一場能奪下勝利。」

總教練曾豪駒指出，雷法比賽前段還在適應打者，兄弟進攻很積極，2局起修正策略有好效果，「雷法投球有自己的策略，球質維持不錯，製造滿多空棒，跟我們預期的差不多。」

雷法首局被兄弟攻下3分，隊友3下火力支援，四番「朱哥」朱育賢敲逆轉3分砲，用本季首轟率隊猛攻4分大局；7局再補上陽春彈，生涯第20次單場雙響，一場比賽直上聯盟全壘打排行榜第5。

朱育賢雙轟 余德龍「游」亮點

朱育賢笑說，首轟不會太晚，「沒有遲到就好。」他說前幾場大比分落敗，很希望可以幫助球隊，「保持好現在的手感，今年希望不要落差太大，有耐心一點。」

樂天本季最致命的守備問題，昨在三壘防區仍出現失誤造成非自責分，本季17場發生28次失誤，最終靠7支長打的火力掩護，並在攻守低迷的游擊防區，安排余德龍首度先發，他在7局美技沒收江坤宇安打瓦解兄弟攻勢，找到游擊新解。

曾總認為，除了朱哥的長打之外，整場比賽最好的地方是余德龍的守備，「幫球隊守住很多出局數，延續整場比賽的領先。」

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