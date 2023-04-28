陳禹勳火球祭 樹立119中繼障礙

猿隊陳禹勳生涯第119次中繼成功締造聯盟新紀錄。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕一度跟救援王擦肩而過，「鄉長」柳暗花明又一村，樂天桃猿陳禹勳昨抓下生涯第119次中繼成功，超越高建三獨居歷史中繼王，樹立另外一個「鄉長障礙」。

超越高建三 獨居中繼王

陳禹勳去年將終結者角色交棒給豪勁，生涯救援次數停在119次，沒能成為突破「大餅障礙」的第1人，最終由獅隊終結者陳韻文刷新。轉任佈局投手的陳禹勳，去年勇奪生涯第2座中繼王，昨天更一舉以生涯第499次後援出賽、第119次中繼成功雙破高建三498次救援出賽、118次中繼成功的聯盟紀錄。

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感謝洪總、曾總與身體

陳禹勳指出，很感謝洪總、龍貓（曾豪駒）和投手教練許銘傑信任，才有機會達成紀錄，「也謝謝隊友和家人，另外我也要跟身體說聲謝謝，第10年了。」

陳禹勳是史上首位「百中繼、百救援」投手，恰巧累積119中繼、119救援。對於沒破救援卻破中繼紀錄，他說，這可能是上天的決定，「不管有沒有破紀錄，離開球場還是平常人。」

總教練曾豪駒直呼，陳禹勳能累積這麼多中繼和救援，且球速越催越快，是很不容易的事情，「最重要的是保持身體健康，創造屬於自己的紀錄。」

陳禹勳昨飆到150公里，他笑說，這幾天才突然知道怎麼丟球，不像以前傻傻地用力投，他也歸功莊昕諺跟他打賭飆出150公里就剃光頭，激勵他全力丟球。

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