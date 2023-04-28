龍衝第一 拚出爭冠模樣

龍隊攻下9分大局，包括劉基鴻本季個人第4轟3分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕味全龍昨6局下打線大爆發灌進9分，包含「龍狀元」劉基鴻轟3分砲助威，最終以9：2大勝富邦悍將，開季對戰4連敗後取得3連勝，目前勝率5成79排名第一，總教練葉君璋說，「棒球就是這樣，有時候打不到，有時候單局一口氣打下9分。」

龍隊李超（右）9局上生涯初登板無失分。（記者廖耀東攝）

9分大局擊潰悍將

鋼龍（記者廖耀東攝）

龍隊打線悶了5局，6局下一輪猛攻，單局敲7安加上2次四死球灌進9分，其中劉基鴻轟3分砲一棒定江山，4月還沒結束已累計4轟、14分打點暫居聯盟雙冠王，去年他敲9轟，直到6月底才出現第4轟，長打能力成長顯著。

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葉總指出，劉基鴻本身條件不錯，技術和心理素質都很好，進職棒這幾年經過重訓、比賽洗禮，現已逐漸成熟，「我看好他單季20轟絕對沒問題。」

劉基鴻表示，因去年手傷關係，今年春訓從「復健組」起步，當時技術層面完全沒練，倒是重訓練得很扎實，身體素質和力量提升不少，在場上更有自信，這些都是長打增加的因素。

坐擁全壘打王、勝投王

龍隊洋投鋼龍先發6局被敲4安失1分奪勝投和單場MVP，本季累計4勝暫居聯盟第一，鋼龍認為，勝投是無法預測的，有時先發沒掉分輸球，有時候失5分贏球，這一場勝利是屬於打線的。

鋼龍加盟龍隊第3年，去年隨隊征戰季後賽，他說，上季就覺得龍隊已有爭冠本錢，本季感受更強烈，雖然陣中選手大部分都很年輕，不過感覺愈來愈像一支冠軍球隊。

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