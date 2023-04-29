打爆泰樂 猿重新登頂

兄弟泰樂先發5.1局失7分，是在中職最慘烈一役。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中信兄弟本季首次讓高宇杰先發蹲捕，卻沒能複製去年搭配泰樂交出好投的結果。樂天桃猿才攻3局就從泰樂手中搶下4分，以7：4力挫中信拿下2連勝，並以些微差距超越味全龍，奪回失去1週的戰績首位。

猿隊威達爾第3勝到手，其中2勝的苦主是兄弟。（記者陳志曲攝）

兄弟複製求勝配方失敗

中信開季前17場都由福來喜擔任先發捕手，昨鑒於他有點疲勞讓高宇杰首次先發蹲捕，考量之一是去年10月12日在新莊協助泰樂以7局無失分的好投獲選單場MVP，但昨泰樂1局下、3局下各掉2分，6局下沒投完又丟3分，單場失7分是他在中職最慘烈的一役。

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威達爾用96球投完6局，掉2分都不是責失，繼開幕戰後再次率隊擊敗中信，本季3勝有2勝取自衛冕軍，對戰投12局失3分僅1分責失，總教練曾豪駒認為，威達爾有把狀況調整回來，球速與控球都明顯優於前1場，對中信都贏可能剛好與狀況好壞有關。

曾豪駒認為，樂天只有8支安打，比對手還少3支，顯示泰樂的狀況其實不錯，只是打線有把握機會串聯攻勢，第6局可說是整場的關鍵，「我們上半局因為失誤，被他們追近分數，下半局馬上把分數要回來，而且把領先拉開。」

樂天自開幕戰起就保持領先，直到21日才被統一獅拉下首位，26日一度跌到第3，這場賽後與味全無勝差，靠勝率0.588小贏味全的0.579重新登頂，曾豪駒表示，球季才剛開始，一切言之過早，盡力打好每場比賽，可以拿到的勝利都要拿到。

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