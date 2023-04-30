周董超車兩紀錄 不忘放閃辜董

兄弟周思齊改寫隊史兩項最年長紀錄。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟周思齊昨本季首度先發就開轟，以41歲185天改寫隊史最老開轟紀錄，今年迎接3年合約最終年，他用手中棒子宣誓不輕言引退，甚至還有另類國手夢。

兄弟隊史最老先發野手

兄弟指定打擊昨賽前打擊率1成52，全聯盟最低，昨派出周思齊拯救DH，不但改寫林易增的隊史最老先發野手紀錄，他在2局上開場敲安，更串聯3分大局；3局夯出生涯第144轟，打破2019年彭政閔41歲36天開轟紀錄，歷史僅次於曾智偵、林仲秋和高國慶。

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41歲先發野手、開轟

雙雙刷新隊史紀錄

周思齊在2020年季後簽下總值2340萬的3年合約，明年能否延續球員生涯仍是未知數，他坦言，若能對球隊做出貢獻，延續生涯當然最好，「以前想說打5年就好，能打19年是運氣好，若能打到20年就超屌了，是運氣爆棚。」

周思齊很珍惜在兄弟的時光，他說球隊有個很好的老闆，「身為一個棒球人，碰到如此愛棒球的辜董，投入那麼多資源，給球員最好的，是我從以前打到現在第1次看到。」

善用休兵日做副業的周思齊，近日身兼「播客」製作運動型節目，7月還要出新書，一刻不得閒。他笑說，想打2025年雙北世界壯年運動會，挑戰繼2013年經典賽後再入選國家隊。

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