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福來喜護腕玄機 3分砲原動力

2023/04/30 05:30

福來喜敲出3分砲。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟福來喜昨重返先發蹲捕，2局首打席就敲致勝3分砲，協助先發投手德保拉奪下本季第2勝，而投手教練和情蒐人員貼心準備的全家福照片，則讓他找回來台初衷。

福來喜的戰術護腕。（記者龔乃玠攝）

福來喜本季3轟分別砲打鋼龍、布雷克和昨天的布里悍，皆是近年有實績的王牌洋投，他表示面對布里悍沒做太多改變，「就是前腳早點放下，做好揮擊。」

開季連續先發蹲捕17場，福來喜前天才中斷紀錄由高宇杰先發，昨又回歸，他不知道休息是否對表現有幫助，「其實小高前1場表現很不錯，有2支安打，我沒先發時，就是在場邊幫隊友加油。」

福來喜的「改版」戰術護腕則成狀態復甦關鍵，他之前為了避免內容被偷看，護腕外層都會放個人照，最近改成全家福照，昨向記者介紹時，他邊指邊用中文說「帥哥」、「漂亮」。

福來喜透露，這是佛斯特和情蒐的心意，考量自己離家遠可能會想念家人，準備這張照片放在外層，「讓我想起來台的動力是家人。」

德保拉昨先發5.2局掉4分，看似尚未恢復身手，福來喜卻認為他表現很好，控球有好轉現象，也投出7次三振，「這是他今年表現最好的一場。」

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