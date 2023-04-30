王正棠回溫 擺脫心因性低潮

王正棠（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕王正棠昨3局下擊出二壘安打，不僅連續3場有安打找回手感，還趁暴投助富邦悍將先馳得點，對於日前陷入4場16打數僅1安的小低潮，他透露，身體與技術都沒有問題，主要是心理因素，「因為我想拚月MVP！」

王正棠截至20日，打擊率0.404、安打21支、盜壘2次、三壘安打4支都排聯盟前2，才剛對4月打擊MVP起心動念，隔天起出賽3場15打數竟只擠出1安，25日沒先發只代打也沒安打，但他沒被開季後第一波低潮影響太久，27日起連3場敲安。

請繼續往下閱讀...

王正棠指出，打職棒已第6年，從沒拿過月MVP，今年開季狀況不錯，主要進攻數據都有很好基礎，不禁首次萌生想拚看看的想法，「說也奇怪，可能因為你開始在意，本來都順順的，突然全部亂掉。」

王正棠最近3場共敲5安，打擊率回升至0.351，目前27安領先成晉2支暫居第1，他表示，4月馬上就要結束，已不會去想月MVP，把第1棒的工作做好，幫助球隊贏球比較重要，「只要不輸別人很多，會是你的就是你的。」

味全龍劉基鴻全壘打4發、打點14分暫居打擊雙冠王，打擊率0.338、安打23支都在前10，4月拿3次單場MVP是中職打者最多，連王正棠都覺得4月打擊MVP應該不做第二人想，「基鴻今年真的打得很好！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法